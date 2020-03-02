بشرى سارة للاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي

02 مارس 2020 - 12:48 م

تنتعش خزينة الزمالك ماليًا، فى الخامسة مساء اليوم، ليحصل اللاعبون على المستحقات المالية الخاصة بهم فى المران الذى سيقام فى الرابعة عصرًا.

ومن المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس النادى جلسة معهم للتأكيد على صرف مستحقاتهم عقب المران مباشرة، قبل مباراة العودة أمام الترجى التونسى برادس، والمقرر له الجمعة المقبل.

وتغادر بعثة الزمالك التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، غدا الثلاثاء، إلى تونس على متن طائرة خاصة.