» بالصور.. انهيار عقار تراثي في مصر الجديدة

شهد شارع بيروت بمصر الجديدة، انهيار عقار بشكل جزئى، حيث تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بشأن انهيار جزئى للعقار رقم 1 شارع بيروت، وتوجه على الفور اللواء حسن صفوت، رئيس الحى للعنوان المذكور وتم غلق شارع بيروت بداية من شارع الحجاز حفاظا على ارواح المواطنين وجارى اتخاذ اللازم.
أكد اللواء حسن صفوت رئيس حى مصر الجديدة، أن العقار المنهار جزئيا منذ قليل بشارع بيروت، عقار ذات طراز معمارى، مكون من 4 أدوار، وخالى من السكان ولم يسفر عن أى إصابات، مشيرا إلى أنه تم فرد كردون أمنى وغلق الشارع حفاظا على أرواح المارة والممتلكات.
وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، حسب اليوم السابع أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة، للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار، بالإضافة إلى تحديد المسئولية القانونية واحتمالية تخريب العقار من عدمه، خاصة أنه عقار تراثى والقانون يمنع هدمه، كذلك سيتم تحديد طريقة استكمال هدم العقار، بقرار من اللجنة، كما سيتم رفع المخلفات أولا بأول لفتح الشارع بأسرع وقت