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عادل إمام يرد على شائعة وفاته بسؤال قاس

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عادل إمام
عادل إمام
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عادل إمام

اديب

إم بي يس مصر

رد الفنان الكبير عادل إمام، على الشائعات التي انتشرت بشأن تدهور حالته الصحية ومؤخرا وفاته.

 وقال "إمام"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا عندي شوية برد عادي، عاوزني أموت ليه ".

وأضاف: "أنا قاعد في البيت تحت اللحاف وبحل كلمات متقاطعة، بقرأ الجرائد وزي الفل".

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