» بـ ملابس جريئة.. وصلة رقص لرانيا يوسف تثير الجدل

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل من جديد، بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها على "انستجرام"، وهي ترقص بملابس مكشوفة، ما عرضها لبعض الانتقادات .

ظهرت رانيا يوسف وهي تسير بتمايل على أنغام أغنية Happy لفاريل ويليامز التي طرحها عام 2013، وحققت نجاحا كبيرا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث حقق أكثر من 600 ألف مشاهدة في بضعة ساعات، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: "اجننتي خلاص"،"ربنا يهديكي".

في سياق متصل، يعرض لرانيا يوسف حاليًا في دور العرض السينمائية، فيلم "صندوق الدنيا" الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، التي ترغب في تحقيق حلمها بالزواج، ويشاركها البطولة كلاً من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف وإخراج عماد البهات.