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حسن شاكوش يتحدى هاني شاكر بـ"عود البطل"

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حسن شاكوش
حسن شاكوش
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بنت جيران

عمر كمال

عودة البطل

نشر مطربا المهرجانات،حسن شاكوش وعمر كمال، مقطع فيديو عبر صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يُعلنان فيه عن الأغنية الجديدة، "عودة البطل"، إذ توقعا أن تتجاوز النجاح الذي حققه مهرجان "بنت الجيران"، والذي حصد نحو 130 مليون مشاهدة.

وفي وقت سابق، أصدر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع ما أسماهم "مطربي المهرجانات" نهائيًا، من ضمنهم حسن شاكوش، وذلك بعد الجدل الذي أُثير بعد حفل شاكوش وعمر باستاد القاهرة، وغناء أغنية بنت الجيران بنستختها القديمة.

جزء من كلمات أغنية عود البطل حسن شاكوش

عود البنات عالى

شقلبلى أنا حالى

يرخسلك الغالى

يالى سحرتينى

عود البطل ملفوف

وأنا لسه ياما هشوف

جيلك ومش مكسوف

ما أنتى قتلتينى

وخدانى على الهادى

وجمالها مش عادى

لما تيجي قصادى

بموت متين مرة


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