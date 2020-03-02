تصريحات مهمة من النواب عن الموقف الإثيوبي لسد النهضة

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قدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي  لحزب الوفد، التحية والتقدير للوفد المصري المفاوض في مباحثات سد النهضة في أمريكا، مؤكدًا أن قوة حجة المفاوض المصري والأداء الرفيع لهم أربك كافة الخطط الأثيوبية وفضح مؤامراتهم على مصر أمام دول ومنظمات العالم.

وقال "وهدان" في بيان له، اليوم، إن مصر استطاعت إقامة الحجة على النظام الأثيوبي وإظهار نيتهم وكشف خداعهم ومحاولتهم كسب الوقت من أجل استكمال السد، وكذلك إظهار أنفسهم أمام المجتمع الدولي بأنهم الطرف الضعيف الذي يسعى للتنمية وأن مصر هي من تعرقل تنميتهم، مؤكدا أن هروب أثيوبيا من التوقيع على المسودة الأمريكية لإتفاق ملء السد وتشغيله أفقدهم مصداقيتهم وأظهر حقيقتهم بمحاولتهم الاضرار المتعمد بدول المصب أمام  دول العالم وصندوق النقد الدولي.

وأشار "وكيل النواب" إلى أن القيادة المصرية والمفاوض المصري أثبتوا استراتيجية وحنكة سياسية كبيرة وواضحة في التعامل مع ملف سد النهضة وكشفوا سوء نية الجانب الأثيوبي وتنصله من أي إلتزام بالشفافية والتنسيق وعدم الإضرار  بمصر.

وتابع "وهدان" أنه على مدار السنوات الماضية حاول الجانب الاثيوبي الظهور بموقف الضعف والفقر  من أجل استجلاب تعاطف دول العالم بانهم يسعون للتنمية فقط دون الاضرار بأحد وهو ما ثبت عكسه فقدوا كل ذلك أمام العالم أجمع، مشيرا إلى أن أثيوبيا تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والتعامل معها سيتأخذ منحى مختلف الفترة المقبلة.

وشدد "وكيل مجلس النواب" على أن مصر لن تقف عاجزة أمام المؤامرات الإثيوبية ومستعدة لكافة الإحتمالات الممكنة لحماية حقها التاريخي في مياه النيل والذي يكفله القوانين والمواثيق الدولية. 

 


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