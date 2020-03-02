في فلسطين.. إعلان حالة الطوارئ القصوى بسبب "كورونا"

02 مارس 2020 - 11:29 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ الوطنية في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس"كورونا".

وأشار مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية والمسئول عن ملف كورونا ،كمال الشخرة، إلى أن إعلان حالة الطوارئ الوطنية القصوى بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية للتصدي للفيروس في فلسطين ولم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن في قطاع غزة، لافتا إلي أن جميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها.

وأضاف أن الوزارة تجري تقييم لاستعدادات قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة،كما أنه يتم الاطلاع علي منطقة العزل في معبر رفح والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع لتقييم جهوزيتها لحماية أبناء الشعب الفلسطيني.