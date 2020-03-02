3 هدايا أرسلها السيسي للصين.. تعرف عليها

02 مارس 2020 - 10:59 ص





شكر لياو ليتشيانج، السفير الصيني لدى القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتضامنه مع الشعب الصيني، في الظروف التي تمر بها حاليًا، عقب زيارة وزيرة الصحة هالة زايد للصين".



وقال "ليتشيانج"، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الصحة هالة زايد: "أشكر الرئيس السيسي لتقديم هديته التي عبارة عن مستلزمات صحية ووقائية للصين، ونعتبر زيارة الدكتورة هالة زايد زيارة تضامنا وهدية ثالثة لنا من الرئيس المصري وستترك أثرها في التاريخ بين مصر والصين".



وتابع: "الحكومة الصينية مهتمة بزيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للصين، لافتًا إلى أن ما يقوم به الرئيس السيسي تجاه الصين تجسيد لعمق العلاقة بين البلدين".



ولفت أن الصين تبذل كل جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتعتبر نفسها في الجبهة الأمامية لمحاربة الفيروس، مؤكدًا أن الصين تبذل جهود مشتركة مع الدول المختلفة لمكافحة فيروس كورونا.

