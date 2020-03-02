الأوقاف: انتهى زمن النوم أثناء الخطبة

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الجمعة

تن

الأوقاف

مختار جمعة

الخطبة



أعلن الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن وزير الأوقاف أصدر قرارا بألا يصعد المنبر من هو ليس بأزهري، وأن تكون خطبة الجمعة بمثابة محاضرة ثقافية توعوية، وتشمل 4 صفحات بدلا من 6، ولا تزيد مدتها على 20 دقيقة".

 وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، إلى أنه يجب أن تناقش خطبة الجمعة موضوع الساعة أسبوعيا، مؤكدًا أنهم يحرصون على إعداد الخطيب إعداد جيد من خلال أكاديمية الأوقاف.

 وتابع:"انتهى زمن أن تستمع لخطبة الجمعة وتنام فيها.. لن يحدث هذا أبدا"، حيث إن الخطيب مؤهل، وموضوع الخطبة يركز على موضوع الساعة.

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