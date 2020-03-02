» عن محمد رمضان.. يسرا: "ما بيخطرش على بالي"

نفت الفنانة يسرا، كل ما تردد حول مقارنة نفسها بالفنان الشاب محمد رمضان، معلقة: "لا يمكن يخطر على بالي التفكير ده".

قالت يسرا: "لا يمكن يخطر على بالي التفكير ده .. أنا لا يمكن أقارن نفسي بحد ..مش عشان حاجة بس أنا حاجة وغيري حاجة.. كل واحد عنده شخصيته وأنا عمري ما كتبت أنا على نفسي أسطورة لكن بيتكتب عني وفيه فرق كبير جدًا".

يذكر أن عددا من الجمهور، اتهم الفنانة يسرا بمهاجمتها الفنان محمد رمضان، وذلك عندما قالت :"اذا لم يقدر الناس عملك ولا يرونك أسطورة .. لن تصبح أسطورة مطلقًا"، خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات الكبرى.