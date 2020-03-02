"عظمي بيتكسر".. رواية مؤلمة لمتعافى من كورونا

02 مارس 2020 - 10:43 ص





روي محمد أبو ناموس، أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، والأعراض التي شعر بها خلال فترة مرضه،قائلا: "عظم جسمي كان بيتكسر و مش عارف انتقلت لي عدوى فيروس كورونا إزاي".



وأضاف"أبو ناموس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار تن" المذاع عبر فضائية "تن"، بأنه كان يشعر بألم ف الرأس، وجفاف في الحلق، وسعال حاد، وألم في العنين، وطنين بالأذن، فضلا عن ظهور بحة في الصوت، وألم في الكتف والصدر".



وتابع: "تشعر أن عظام القفص الصدري بتتكسر، وأن في حاجات بتدخل من صدري وبتخرج من ضهري"، موضحا أنه كان يتناول 4 أنواع من العقاقير وتختلف من شخص لآخر.

