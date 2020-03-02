"أديب": عايز الناس تنام سعيدة كورونا جاي جاي

02 مارس 2020 - 10:33 ص





عقب الإعلامي عمرو أديب، على بيان وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية يفيد، بأنه تم كشف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد لشخص أجنبي في مصر، قائلا :"يارب الناس تكون ارتاحت ".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "الناس اللي كانت قلقانة.. ربك كريم طلع في حد عنده كورونا، متابعا: "زي ما قالت وزيرة الصحة، الكورونا جاي جاي،عايز الناس تنام سعيدة ومرتاحة بقى، لما جت حالة تم الإعلان فورًا".



وأوضح، أن الحالة المصابة لشخص أجنبي وليس مصريا، وجار فحص المخالطين له، منوها بأن البيان أكد أن الشخص حالته مستقرة.

