الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 56

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت مسؤولة في الوزارة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 56 حالة.

وقالت مسؤولة في الوزارة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 56 حالة.

وتتخذ السلطات الكويتية إجراءات مشددة في مختلف الجهات والهيئات الرسمية، تتمثل في تعطيل المدارس والجامعات وإلغاء الاحتفالات والأنشطة وإغلاق الكنائس وإيقاف الرحلات لعدة دول ووضع القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.

وتتخذ السلطات الكويتية إجراءات مشددة في مختلف الجهات والهيئات الرسمية، تتمثل في تعطيل المدارس والجامعات وإلغاء الاحتفالات والأنشطة وإغلاق الكنائس وإيقاف الرحلات لعدة دول ووضع القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.