الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 56

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وكالات - الدويني فولي

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كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت مسؤولة في الوزارة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 56 حالة.


وحثت المسؤولة مواطني بلدها على تجنب التجمعات لمنع انتشار الفيروس في الكويت.

وتتخذ السلطات الكويتية إجراءات مشددة في مختلف الجهات والهيئات الرسمية، تتمثل في تعطيل المدارس والجامعات وإلغاء الاحتفالات والأنشطة وإغلاق الكنائس وإيقاف الرحلات لعدة دول ووضع القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.


من جانب آخر، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في كوريا الجنوبية، الإثنين، عن 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 4212 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 22.


وفي إطار محاولات التصدي لانتشار الفيروس، أعلنت وزيرة التعليم ”يو إيون هاي“ في مؤتمر صحفي الإثنين، تأجيل بدء الفصل الدراسي الجديد أسبوعين حتى 23 من مارس/ آذار الجاري، مؤكدة أن الوزارة ستوفر كتبا مدرسية رقمية ودروسا عبر الإنترنت بهدف تفادي أي فجوة في الدراسة.

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