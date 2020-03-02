بعد والدته.. وفاة مسئول إيراني كبير بسبب كورونا

02 مارس 2020 - 10:03 ص



أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين بوفاة السياسي الإيراني محمد ميرمحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة والدته بذات المرض.



وقال تقرير لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية إن محمدي توفي صباح اليوم الاثنين في مستشفى مسيح دانشوري بالعاصمة طهران، مؤكدة أن سبب وفاته يرجع لإصابته بفيروس كورونا.



ويوم السبت الماضي أعلنت العلاقات العامة بمجمع تشخيص مصلحة النظام أن مير محمدي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا.



وتشهد إيران خلال الأيام الأخيرة انتشارا واسعا لفيروس كورونا في مختلف المدن والمحافظات، ومن اللافت إصابة عدد من المسؤولين في البلاد بالوباء الفتاك.

