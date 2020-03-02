  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:32 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

إثيوبيا تنسحب من طاولة المفاوضات..ورد قوي لمصر

كورونا

الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 56

محمد مير محمدي

بعد والدته.. وفاة مسئول إيراني كبير بسبب كورونا

وزارة التربية والتعليم

التعليم تعلن عن حاجتها لمعلمين براتب 1920 جنيها

وزارة التربية والتعليم

إخلاء المدارس بجميع أنحاء الجمهورية في الفترة من 7 إلى 19 مارس

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فريق الزمالك

كريستال بالاس الإنجليزي يطلب ضم نجم الزمالك

فايلر

إعلامي بقناة الأهلي: فايلر شعر أن "كهربا" يقتله .. ولهذا استبعده

مرسي

نوح: أنا مبعملش دعاية لـ"مرسي" .. لكن هذا ما فعله في أواخر أيامه

أرشيفية

كشف هوية المصاب الجديد بـ"كورونا" .. والصحة تتخذ قرارا جديدا بشأنه

تعرف على الشروط

التعليم تعلن عن حاجتها لمعلمين براتب 1920 جنيها

آخر الأخبار

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

التعليم عن عجز المدرسين: "مش بنجيب أي حد"

#

قطر تعلن عن أول إصابة بفيروس"كورونا"

#

هونج كونج تعلن عن أول إصابة لحيوان أليف بـ" كورونا"

#

وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي

الأمن

وزارة التربية والتعليم

معلم بالحصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها للاستعانة بخريجي كليات التربية للعمل في المدارس بالحصة كأحد الحلول لحل العجز بالمعلمين، مؤكدة أنها لن تحمل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية، مع العلم أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا أي بما يعادل 1920 جنيها شهريا إذا حصل المعلم على الحد الأقصى من الحصص كل أسبوع.

وأضافت في تصريحاتها الصحفية لبوابة الأهرام، أنه من أهم الشروط أن تتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المطلوبة مع التأكيد علي عدم مطالبتهم بالتعيين مستقبلا علي موازنة الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 36 ألف معلم بناء علي تقرير الكفاءة الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الأول.

وأكدت الوزارة أن الشرط الأهم هو أن تقوم كل إدارة ومديرية تعليمية بموافاة الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم بكشف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة للحصول علي موافقة الجهات المعنية ويرخص لكل من يتم الاستعانة بهم وفوق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس، لافتة إلي أنه لن يتم الترخيص بالحصة تعاقدا ولا يجوز المطالبة بالتعيين ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات أو استمرارية العمل، كما أنه لن يتم الاستعانة بهم للمشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان المراقبة أو الإشراف اليومي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالصور.. السياحة تضيء القلعة والكرنك باللون الأحمر لهذا السبب
» التعليم عن عجز المدرسين: "مش بنجيب أي حد"
» إخلاء المدارس بجميع أنحاء الجمهورية في الفترة من 7 إلى 19 مارس
» معجب يتجاوز حدوده مع "ليلى علوي" .. وهكذا لقنته درسًا أمام الجميع
» حسني مبارك ظل يؤنب "عزت العلايلي" طوال حياته على هذا الخطأ
» ليلى علوي تعترف أنها أصبحت جدة .. وحفيدتها ابنة فنان شهير
» والد فنانة شهيرة يثير الجدل بسبب تشابهه الشديد مع محمود الخطيب
» داليا البحيري: عادل إمام أحرجني بهذه الكلمة قبل أن يحملني على كتفه
» وزير الصحة الأسبق يطالب بهذا الأمر الهام بشأن "كورونا"
» ريال مدريد يهزم برشلونة في "الكلاسيكو" وينتزع الصدارة
» إيران.. 300 ألف فريق طبي لإجراء مسح "كورونا" في المنازل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية