التعليم تعلن عن حاجتها لمعلمين براتب 1920 جنيها

02 مارس 2020 - 09:57 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها للاستعانة بخريجي كليات التربية للعمل في المدارس بالحصة كأحد الحلول لحل العجز بالمعلمين، مؤكدة أنها لن تحمل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية، مع العلم أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا أي بما يعادل 1920 جنيها شهريا إذا حصل المعلم على الحد الأقصى من الحصص كل أسبوع.

وأضافت في تصريحاتها الصحفية لبوابة الأهرام، أنه من أهم الشروط أن تتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المطلوبة مع التأكيد علي عدم مطالبتهم بالتعيين مستقبلا علي موازنة الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 36 ألف معلم بناء علي تقرير الكفاءة الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الأول.

وأكدت الوزارة أن الشرط الأهم هو أن تقوم كل إدارة ومديرية تعليمية بموافاة الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم بكشف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة للحصول علي موافقة الجهات المعنية ويرخص لكل من يتم الاستعانة بهم وفوق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس، لافتة إلي أنه لن يتم الترخيص بالحصة تعاقدا ولا يجوز المطالبة بالتعيين ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات أو استمرارية العمل، كما أنه لن يتم الاستعانة بهم للمشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان المراقبة أو الإشراف اليومي.