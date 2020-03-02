» فنانة شهيرة عن مرضها: "خليها كورونا على الموضة"

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فيسبوك

كورونا

فريدة سيف النصر

كشفت الفنانة فريدة  سيف النصر، عن أنها تعرضت للورم في وجهها بسبب إصابتها بخراج في أسنانها بشكل مفاجئ وعلى الرغم من المسكنات التي تتناولها فإنها تعاني من الألم الشديد، معلقة: "الحساسية بقت سرطان قديمة أوي طيب إمشي عالموضة وخلليها كورونا" .

وعلقت فريدة سيف النصر على صورتها، عبر حسابها على "فيس بوك": "ممكن تدعوا لي من قلبكم بجد أول مرة أبكي زي الأطفال انا أصلا باتحمل لكن مش قادرة..ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق إنذار صحيت بأصوت نص الليل ودي رابع مرة يحصل لي حاجة غريبة في وشي واكون باشتغل يعني مش وقته استغفر الله أحسن من غيرنا سامحني والنبي اللهم لا اعتراض..عاملة زي الكورة الكفر عينيه مقفوله وبؤي مدلدل حتي حواجبي وارمة يخرب بيت كده أنا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش أنا رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمدلله مش هزار تحت أسنان سليمة 4 خراريج إزاي مش عارفين عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قويه واوجمنتين وبعدين يقرر في ايه؟

وأضافت :هو نفسه بيسأل في إيه؟هو انا اللي هاعرف يادكتوووووور..وطبعا الفليكتور منيمني علي روحي لأن الالم الحمدلله مايتحملوش الا حد مستسلم لارادة ربنا ويشكره..المشكله الشغل ومافيش وقت لاحول ولاقوة الابالله..لا زم يصوروا من غيري وانا وافقت هاعمل ايه!..؟؟ قدر الله وماشاء فعل حاضرحبيبي يا ربنا كل اللي تجيبه راضيه والحمدلله هو مابيجيبش حاجه وحشه ابدا قضا اخف من قضا لو هافدي الغاليين كلهم انا جاهزه..ادعوا لي..اسفه عالصوره بس انتم حبايبي وهاتتحملوا ده انا لسه منزله عالصفحه لايف بالنظاره الفراشه امبارح باين طلعت فراشه ملوثه...الآذان سلام بقي".

يذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر مشاركتها في مسلسل "الأب الروحي" الذي عرض عبر قناة dmc .

 


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