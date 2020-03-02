» التعليم عن عجز المدرسين: "مش بنجيب أي حد"

02 مارس 2020 - 09:53 ص





أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، أن الوزارة تعمل على سد العجز في أعداد المعلمين، معقبا :"وزير المالية وافق علي الترخيص بالحصة بقيمة 20 جنيها".



وأضاف "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعلمين الذين سيتم اختيارهم بالحصة سيكونون ممن أثبتوا كفاءة في العمل، معقبا: "مش هنجيب لأولادنا أي حد لازم يكونوا مدرسين كفاءتهم عالية".



ولفت إلى أنهم تواصلوا مع وزارة التضامن حتى يؤدي خريجو التربية الخدمة العامة بالمدارس، مؤكدا أن العملية التعليمية تسير بانتظام، متابعا: "لو عندنا أي أمراض مش هنخبي، وسنعلن عنها لإتخاذ الإجراءات".

