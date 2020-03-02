» إخلاء المدارس بجميع أنحاء الجمهورية في الفترة من 7 إلى 19 مارس

02 مارس 2020 - 09:28 ص

تداولت بعض المواقع الإخبارية والصفحات الإلكترونية أنباء عن خطة لإخلاء المدارس بجميع أنحاء الجمهورية في الفترة من 7 إلى 19 مارس 2020 .

وبالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا" والخوف من تفشيه أثار الخبر ضجة علي مواقع التواصل خوفا من أن يكون الإخلاء بسبب فيروس"كورونا"، إلا أن البعض أشاد بالوزارة لحرصها وخوفها على أبناءها من التلاميذ، ولم يتسن لـ" المصريون" حتى الآن التأكد من صحة الخبر.

وجاء في الخبر الذي تم تداوله أن الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أرسلت فاكس إلي جميع مديريات التعليم على مستوى الجمهورية جاء فيه:" إيماءا إلى ما تقوم به وزارة التربية والتعليم الفنى من إجراءات فى مجال مواجهةالأزمات والكوارث وتوعية الطلاب والعاملين بالحقل التعليمى وذلك بالتنسيق مع مراكز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء واستكمال بتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 3185 لسنه 2016 بتشكيل إخلاء وإنقاذ على مستوى الجمهورية من المدارس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها وتكرار تجربه إخلاء المدارس سنويا على مستوى الجمهورية لعام 2020

ويتم الإخلاء كالتالي:

التعليم الأساسي من الفترة 7 إلى 12 مارس 2020

والتعليم العام والتعليم الفنى من 14 إلى 19 مارس 2020