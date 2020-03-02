الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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أبو ظبي

الدولار

البنوك

التنمية

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 2 مارس تراجعا طفيفا حيث سجل 15.61 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه.

كما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل  15.68 جنيه ، وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه.

 


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