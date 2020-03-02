» حسني مبارك ظل يؤنب "عزت العلايلي" طوال حياته على هذا الخطأ

أحمد عادل شعبان
مازالت أصداء وفاة الرئيس المصري الراحل مبارك تتردد في الإعلام المصري وذلك عقب أيام من رحيله.
وكشف نقيب الفنانين أشرف زكي عن موقف طريف حدث بين الفنان عزت العلايلي و الرئيس الراحل مبارك .
وقال "زكي" في تصريحات تلفزيونية: ذات مرة كنا في لقاء مع مبارك ، وفوجئنا به ينادي على عزت العلايلي ويقول له: "فاكر لما عزمتك على العشاء وأنت مجيتش" .
و رد عزت العلايلي على مبارك قائلا: مانا اعتذرتلك قبل كدا على الموقف دا ياريس .. ليرد "مبارك" : مش هنسى يا عزت.
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