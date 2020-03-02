إعلامي بقناة الأهلي: فايلر شعر أن "كهربا" يقتله .. ولهذا استبعده

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فايلر
فايلر
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الاهلى

فايلر

كشف محمد فارس - المذيع بقناة النادي الأهلي - عن معلومات مثيرة فيما يخص علاقة محمود عبد المنعم "كهربا" - لاعب الفريق - بالسويسري رينيه فايلر.

وقال "فارس" في تدوينة مطولة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : فايلر قدم اشياء جيدة مع الأهلي لا يمكن تنكرها فنيا او تعتقد انها حصلت بشكل عشوائي وكمان عنده بعض السلبيات الواضحة كان ليا رأي واضح فيها وان كان تدارك بعضها لما اقتنع بديانج او أهمية ياسر ابراهيم ومتولي حاليا ولكن في النهاية دي اراء فنية نسبية انما فلسفة موقف فايلر من كهربا من الحاجات اللي احترمتها جدا.. لازم نفصل تماما بين اعتراض الأهلي على صحة عقوبة كهربا او مدى قانونيتها او حجم العقوبة وبين موقف فايلر النابع من تعليماته الداخلية للاعب اللي مش مرتبط برفضنا للعقوبة قانونيا.

وأضاف: فايلر قال في المؤتمر الصحفي ان قرار استبعاد كهربا فني وانه لا يسمح بالتدخل في عمله. فايلر كان ممكن يهرب من الإجابة أو يجاوب إجابة عامة زي ما بيعمل في اوقات كتيره انما فايلر كان حريص ومتعمد انه يجاوب و يقول للناس كلها انه صاحب قرار استعباد كهربا لا وحب كمان يوصل رسالة انه قرار مستقل تماما. كملت الصورة بتصريح كابتن سيد عبد الحفيظ اللي أكد ان معندناش لاعبين موقوفين داخليا عشان تشوف الصورة كاملة زي ما فايلر حب يوصلها للفريق.

وأردف: طيب ليه فايلر عمل دة ؟ . فايلر فعلا تواصل مع جروس قبل انضمام كهربا بس مش زي ما اتقال ان فايلر رفض كهربا. فايلر اتقاله ان كهربا لاعب مميز جدا فنيا ولكن مهم جدا السيطرة على شخصيته وعلى تصرفاته عشان تقدر تستفيد منه. وعشان نفهم شخصية فايلر من غير ما نتعب لو فايلر موافقش على كهربا اللاعب مكنش هيشوف الملعب. فايلر تعمد ان كهربا يدخل المباريات بشكل تدريجي لأسباب نفسية اكتر منها فنية. لازم كهربا يتعب عشان يلعب أساسي دة الانطباع اللي فايلر حب يوصله لكهربا.

وتابع: قبل مباراة السوبر مفيش لاعب داخل الأهلي تلقى توجيهات نفسية من فايلر قد كهربا ، فايلر تقريبا متكلمش مع كهربا فنيا. فايلر قال لكهربا إن نزوله هيستفز لاعبي الزمالك نفسياً. تصنع الفارق بان في لحظة خروجهم عن تركيزهم تكون انت في قمة تركيزك. فايلر قال لكهربا "انت لا تسمع كلمات لاعبي الزمالك او ترى جمهوره فقط ترى مرمى الزمالك والكرة" . فايلر أكد على كهربا إن في كل الأحوال ومهما حدث من مشاكل هو لازم ميكونش طرف فيها خلال المباراة أو بعدها. فايلر أكد على كهربا إن اختباره الشخصي في انه لا يستجيب لأي استفزاز وانه مش مسموح له تحديدا الاقتراب من الحكم لأي سبب او إبداء أي ردود أفعال عنيفة تحت أي مبرر.

واستدرك: فايلر مفيش حاجة خلته حزين بعد خسارة السوبر قد عدم نجاح كهربا في تنفيذ تعليماته. تعامل كهربا مع الحكم أو تأثره بالاستفزازات ولقطة الغضب في التعبير بضرب الايس بوكس كانت لقطات مميته وقاتله بالنسبه لفايلر. فايلر وهو بيعاقب كهربا بيعاقب نفسه لانه شاف ان الشرط الوحيد للاستفادة من كهربا فنيا في مواجهة السوبر ان اللاعب يستجيب حرفيا لكل حرف قاله والا نزول اللاعب هيبقى سلبي على الفريق. فايلر حس ان كهربا خذله بشكل شخصي. فايلر عارف ان نجاح تجربه كهربا فيها خطوة اهم من الخطوة الفنية. لو كهربا اتعلم الدرس دة هيكون دة من اهم دروس حياته وهيفرق معاه في مسيرته مع الأهلي بشكل استثنائي. فايلر بينقذ كهربا من مصير شيكابالا ومن لاعبين ضحية انهم لعبوا في منظومة اخرى تقبل ان اللاعب يكون اكبر من مصلحة الفريق وعدم تنفيذه لتعليمات مدربه هو شئ مباح. فايلر بيخلص كهربا من سموم التجربة دي.

وأنهى كلامه قائلا: موقف فايلر مع كهربا أو رسالة فايلر العلنية للاعبين ان مش من حق أي لاعب الاعتراض على عدم اشراكه فنيا وان على الجميع تقبل قراراته لان رفضها اساءة للفريق وللاعبين المشاركين دي مواقف غابت عن الأهلي من فترات طويلة. فايلر عارف ان القاعدة الأهم لكل المدربين في تحقيق البطولات هو السيطرة على اللاعبين وان اللحظة اللي اللاعبين هيشكوا في قدرتك على تنفيذ كلماتك هي دي لحظة انهيار اكبر المدربين على مستوى العالم. جوزية كان بارع في اشياء كتير بس مكنش في حاجة بارع فيها بقدر احكامه السيطره على اللاعبين وتنفيذ قرارته الفنية. وعشان كدة مواقف فايلر دي خطورتها في انها احيانا صادمة للجمهور بس تنفيذها هو اللي بيصنع عقلية وشخصية الفرق الكبيرة.


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