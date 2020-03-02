كشف هوية المصاب الجديد بـ"كورونا" .. والصحة تتخذ قرارا جديدا بشأنه

02 مارس 2020 - 05:54 ص

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن ثاني حالة مكتشفة بفيروس كورونا تخص شخصا من الجنسية الكندية .



وأشارت المصادر إلى أن المصاب تبين أنه يعمل خبيرا في إحدى شركات البترول في "سيوة" .



وأكدت أنه دخل إلى البلاد يوم 19 فبراير الماضي ، وبدأ ظهور الأعراض عليه منذ أسبوع ، لكنها اشتدت اليوم وهو حاليا في الحجر الصحي وفي حالة مستقرة .



وقررت الوزارة نقل اثنين من مساعدي المصاب إلى مستشفى النجيلة بمطروح و وضعهم في الحجر الصحي لمدة 15 يوما للتأكد من عدم إصابتهما بالفيروس.



