  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

أستاذ فيروسات: "كورونا" يستهدف هؤلاء بشكل كبير

مختار نوح

مختار نوح: نهاية الإخوان في تركيا ستكون مأساوية

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

رئيس شعبة الأدوية يكشف: هل كورونا جزء من حرب بيولوجية؟

شركة صينية لتركيب توربينات «سد النهضة»

الري: إثيوبيا تخالف القوانين الدولية بهذا الأمر الخطير

وزير الخارجية

رد ناري من وزير الخارجية على أزمة سد النهضة الإثيوبي

عادل إمام

تعليق مثير من "الزعيم" على شائعات تدهور حالته الصحية

عمرو أديب

عمرو أديب: "إن شاء الله كورونا يجي مصر وهنعمله احتفال"

وزيرة الصحة

تعليق ناري لـ"أبو بكر" على زيارة وزيرة الصحة للصين

عادل إمام ورامي

بعد اشتباه إصابته بكورونا.. نجل عادل إمام يفجر مفاجأة:ادعوله

ارشيفية

تفاصيل القبض على ممثلة إباحية داخل فندق بالدقي

بالفيديو..

مختار نوح: نهاية الإخوان في تركيا ستكون مأساوية

الحياة السياسية

مختار نوح
مختار نوح
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نوح يكشف السبب الحقيقي لاعتزال المقاول الهارب للسياسة

#

نوح يكشف دور الإخوان في "الالتهاب السحائي"

#

انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر

#

"أبو هاشم" يفجر مفاجأة مدوية عن الإخواني محمود حسين

أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن 2011 كان عام نهاية الإسلام السياسى في مصر سواء الحركة السلفية المسيسة أو الإخوان.
واوضح "نوح"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، تعامل بطريقة الاستثمار مع التيار السياسى الإسلامي، مضيفًا:" انكشف كل شيء عام 2011".
وتحدث عن كواليس لقائه بالراحل الدكتور أسامة الباز في مطلع التسعينيات، موضحًا: "الباز قال إنه غير مقتنع بالإسلام السياسى، كما قال لنا أنه أخبر السادات بانه سيقتل على أيدى الإخوان".
وذكر مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التيار السياسى الإسلامي تحول في كل البلاد إلى نقمة وكارثة، حتى في ماليزيا، وتونس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير الصحة الأسبق يطالب بهذا الأمر الهام بشأن "كورونا"
» ريال مدريد يهزم برشلونة في "الكلاسيكو" وينتزع الصدارة
» إيران.. 300 ألف فريق طبي لإجراء مسح "كورونا" في المنازل
» ضبط أشهر متحولة جنسيًا في مصر متلبسة مع خليجي
» "كورونا" الأحد: 63 دولة.. 87 ألف إصابة.. 2980 وفاة حول العالم
» التشيك والدومينيكان تسجلان أول إصابات بـ"كورونا"
» الأردن: معاهدة السلام مع إسرائيل "معرضة للخطر"
» "كورونا" يواصل الانتشار في أوروبا ويغلق أبواب "اللوفر"
» الضرائب ترفع ثمن علبة السجائر إلى 10 يورو في فرنسا
» مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية
» "جاكي شان" يعلق على إصابته بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية