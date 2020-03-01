رئيس شعبة الأدوية يكشف: هل كورونا جزء من حرب بيولوجية؟

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن التوصل إلى الأدوية الملائمة لعلاج الفيروسات لا يأتي إلا بأبحاث متتالية.



وأوضح عوف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، ولديها أطباء مدربين للكشف عن أي إصابة»، مشيرا إلى أن معظم الإصابات بكورونا في عدد من الدول ثبت قدومها من دول أخرى تعاني من تفشي الفيروس.

