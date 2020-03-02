الري: إثيوبيا تخالف القوانين الدولية بهذا الأمر الخطير

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئية، الحرص على مصلحة مصر فيما يخص مفاوضات سد النهضة.



وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن المفاوضات حول سد النهضة كانت متوازنة وعادلة للدول الثلاث.

وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إن المفاوضات حول سد النهضة كانت متوازنة وعادلة للدول الثلاث.