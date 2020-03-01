رد ناري من وزير الخارجية على أزمة سد النهضة الإثيوبي

01 مارس 2020 - 11:40 م

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا سامح شكري، وزير الخارجية، بشأن مستقبل مفاوضات سد النهضة، قائلا: "ما الأوراق الموجودة في يد المفاوض المصري إذا قررت أثيوبيا البدء في ملىء السد، وعدم العودة لطاولة المفاوضات".



ورد "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع علي قناة mbc مصر، يوم الأحد، إن كل الأجهزة المصرية سوف تعمل بكل ما لديها من مصادر وآليات لحفاظ على مصالح الشعب المصري المائية.

