تعليق مثير من "الزعيم" على شائعات تدهور حالته الصحية

01 مارس 2020 - 11:30 م

أكد الفنان عادل إمام، أنه يعاني من نزلة برد عادية، نافيا ما تردد بشأن معاناته من مشكلات صحية مثلما ردد البعض، قائلا: "عايزني أموت ليه؟.. أعمل نعي بقي بدل ما حد تاني يقرهوله".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة "mbc مصر"، يوم الأحد: "أنا في البيت وتحت اللحاف وبقرأ الجرائد، وبحل الكلمات المتقاطعة، دي عادة بقى"، معلنًا في الوقت ذاته انتهاءه من تصوير مسلسله الرمضاني.

