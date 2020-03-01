تعليق ناري لـ"أبو بكر" على زيارة وزيرة الصحة للصين

01 مارس 2020 - 10:50 م

استنكر خالد أبو بكر، الانتقادات التي طالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعد سفرها إلى الصين، لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديم مساعدات طبية إلى الشعب الصين، مؤكدًا أن هذا القرار سياسى من الطراز الرفيع يجب أن يقف له الجميع احترامًا.



وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E": "هذه مهمة رسمية للدولة، هل هذا جزاء وزيرة الصحة؟.. طيب نسيب إدارة الدولة لبتوع الفيس بوك؟".

