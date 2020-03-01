تعليق ناري لـ"أبو بكر" على زيارة وزيرة الصحة للصين

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المصريون ـ متابعات

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وزيرة الصحة ترد على ارتدائها كمامة بشكل خاطئ

استنكر خالد أبو بكر، الانتقادات التي طالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعد سفرها إلى الصين، لتبادل الخبرات في الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديم مساعدات طبية إلى الشعب الصين، مؤكدًا أن هذا القرار سياسى من الطراز الرفيع يجب أن يقف له الجميع احترامًا.
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E": "هذه مهمة رسمية للدولة، هل هذا جزاء وزيرة الصحة؟.. طيب نسيب إدارة الدولة لبتوع الفيس بوك؟".
وواصل:"هناك رسائل سياسية وقت الأزمات، وهذا تكليف من الدولة، فبالتأكيد أن هناك تقرير من السفارة المصرية بالصين تؤكد حاجة بكين إلى تضامن، وهذا يمثل شغل ورسائل سياسية مش بتاع فيس بوك".

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