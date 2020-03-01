الري: كان من المقرر توقيع اتفاق بشأن السد الأثيوبي نهاية فبراير

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئية، الحرص على مصلحة مصر فيما يخص مفاوضات سد النهضة.



وأوضح " السباعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لن نفرط في مصلحة مصر، وتفاوضنا تحت مظلة إعلان المبادئ الذي أبرم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا»، مردفا: «يجب أن تكون الأمور واضحة للجميع ليعرف العالم الطرف الحريص على التوصل لاتفاق والطرف الذي لا يرغب في إنهاء التفاوضات».

