» "كورونا" الأحد: 63 دولة.. 87 ألف إصابة.. 2980 وفاة حول العالم

01 مارس 2020 - 10:30 م

اقترب عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 63، من حاجز الـ3 آلاف، حتى صباح الأحد، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.



ووفقا لمعلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى ألفين و980 شخصا حول العالم.

إذ تم تسجيل ألفين و870 وفاة في البر الرئيسي للصين، و43 في إيران، و29 في إيطاليا، و17 في كوريا الجنوبية، و12 في اليابان وحالتي وفاة في هونغ كونغ، ومثلهما في فرنسا، وحالة وفاة واحدة في كل من تايوان والفلبين وأستراليا والولايات المتحدة وتايلاند

بينما بلغت أعداد المصابين أكثر من 86 ألفا و900 ، حسب المعلومات ذاتها.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 79 ألفا و824 شخصاً، و95 في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، و39 في تايوان.وفيما يلي أحدث إحصائيات ضحايا الفيروس:

1 - البر الرئيسي للصين: 79824 إصابة توفى منها 2872.

هونج كونج (تتبع الصين): 95 إصابة توفى منها اثنان.

2 - ماكاو: 10 إصابات.

3 - كوريا الجنوبية: 3150 إصابة توفى منها 17.

4 - اليابان: 941 إصابة توفى منها 11.

5 - إيطاليا: 1049 إصابة توفى منها 29.

6 - إيران: 987 إصابة توفى منها 54.

7 - سنغافورة: 98 إصابة.

8 - الولايات المتحدة: 62 إصابة توفي منها حالة واحدة.

9 - فرنسا: 100 إصابة توفى منها 2.

10 - ألمانيا: 129 إصابة.

11 - إسبانيا: 74 إصابة.

12 - الكويت: 45 إصابة.

13 - تايلاند: 42 إصابة.

14 - تايوان: 39 إصابة توفى منهم 1.

15 - البحرين: 47 إصابة.

16 - ماليزيا: 24 إصابة.

17 - إستراليا 23 إصابة.

18 - المملكة المتحدة: 35 إصابة منهم وفاة واحدة.

19 - الإمارات: 19 إصابة.

20 - فيتنام: 16 إصابة.

21 - كندا: 14 إصابة.

22 - السويد: 22 إصابة.

23 - سويسرا: 10 إصابات.

24 - العراق: 19 إصابات.

25 - النرويج: 6 إصابات.

26 - عمان: 6 إصابات.

27 - النمسا: 14 إصابات.

28 - روسيا: 5 إصابات.

29 - كرواتيا: 5 إصابات.

30 - إسرائيل: 5 إصابات.

31 - الفلبين: 3 إصابات منهم وفاة واحدة.

32 - اليونان: 7 إصابات.

33 - الهند: 3 إصابات.

34 - لبنان: 10 إصابات

35 - رومانيا: 3 إصابات

36 - باكستان: إصابتان.

37 - فنلندا: إصابتان.

38 - هولندا: 10 إصابات.

39 - جورجيا: إصابتان.

40 - المكسيك: إصابتان.

41 - مصر: إصابة واحدة.

42 - الجزائر: إصابة واحدة.

43 - أفغانستان: إصابة واحدة.

44 - شمال مقدونيا: إصابة واحدة.

45 - أستونيا: إصابة واحدة.

46 - ليتوانيا: إصابة واحدة.

47 - بلجيكا: إصابة واحدة.

48 - بيلاروسيا: إصابة واحدة.

49 - نيبال: إصابة واحدة.

50 - سريلانكا: إصابة واحدة.

51 - كمبوديا: إصابة واحدة.

52 - الدنمارك: إصابة واحدة.

53 - البرازيل: إصابة واحدة.

54 - نيوزيلندا: إصابة واحدة.

55 - نيجيريا: إصابة واحدة.

56 - أذربيجان: إصابة واحدة.

57 - موناكو: إصابة واحدة.

58- قطر: 3 إصابات

59- الإكوادور: إصابة واحدة

60- أيسلندا: إصابة واحدة

61- أرمينيا: إصابة واحدة

62-التشيك: 3 إصابات