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التشيك والدومينيكان تسجلان أول إصابات بـ"كورونا"

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فيروس كورونا
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المصريون ووكالات

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دولة عربية تسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

أعلنت التشيك والدومينيكان، الأحد، تسجيل اول حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الكلي للدول التي ضربها الفيروس إلى 63.
وقال وزير الصحة العامة في الدومينيكان، رافائيل سانشيز إنّ بلاده سجلت أول إصابة بكورونا وهي لـ"رجل إيطالي (62 عاما) وصل إلى الدومينيكان في 22 فبراير/ شباط الماضي"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وأضاف أن الرجل عندما وصل إلى البلاد "لم تكن تظهر عليه أية أعراض"، لكن تم وضعه قيد العزل في إحدى المستشفيات العسكرية.
وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة في التشيك، إن الحالات المسجلة متعلقة بمواطنين تشيكيين وطالب أمريكي سافروا مؤخرا إلى مناطق في شمالي إيطاليا، بؤرة انتشار الفيروس في القارة الأوروبية.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 63 دولة.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان بعد الصين، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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