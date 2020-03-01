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الضرائب ترفع ثمن علبة السجائر إلى 10 يورو في فرنسا

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حسن علام- متابعات

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مارلبورو

علبة السجائر

العلامة التجارية

ارتفع سعر علبة السجائر مارلبورو، العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في فرنسا إلى سعر 10 يورو، اليوم، بفعل زيادة الضرائب التى خفضت بدورها المبيعات وتهدف إلى الحد من التدخين في البلاد.
ونشر في الجريدة الرسمية الفرنسية مرسوم وزاري مؤرخ في 31 يناير يحدد الأسعار الجديدة بعد تطبيق أول زيادة ضريبية قدرها 50 سنتا هذا العام من قبل الحكومة وزيادة ثانية مقررة في 1 نوفمبر المقبل.

وقالت شركة تصنيع سجائر لم ترغب في الكشف عن هويتها "أرادت الحكومة أن تصل إلى متوسط ??سعر علبة السجائر بسعر 10 يورو في نوفمبر 2020، لكن أغلى العلامات التجارية بلغت هذا الحد قبل حتى هذا التاريخ".

واعتبارًا من هذا الأحد، ستبيع مجموعة فيليب موريس التي تبلغ حصتها في السوق الفرنسية 40 بالمئة، بما في ذلك 26 بالمئة لعلامتها التجارية الرائدة مالبورو أحمر بسعر 10 يورو مقابل 9.30 يورو قبل الفاتح مارس الجاري. فيما ستسوق علبة ونستون، إحدى علاماتها الثانوية الأكثر مبيعًا بزيادة 60 سنتًا بسعر 9.60 يورو.


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