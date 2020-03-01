» "جاكي شان" يعلق على إصابته بـ"كورونا"

01 مارس 2020 - 09:23 م

علق الممثل الصيني الشهير جاكي شان، على الأنباء التي تحدثت عن إصابته بفيروس كورونا القاتل.

جاء هذا في بيان لتوضح الحقيقة، حيث نفى إصابته بهذا الفيروس مؤكدًا أنه بصحة جيدة.

وكانت أنباء قد تم تداولها توحي بوضع جاكي شان في الحجر الصحي نتيجة لإصابته بالفيروس بعد أن شوهد بجانب ضابط في هونج كونج.

ونفى جاكي شان إصابته بالفيروس، مؤكدا أنه بصحة جيدة وآمنة للغاية ولم يتم احتجازه فى الحجر الصحي كما تم ترويجه. و كتب شان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “شكراً على اهتمام الجميع، أنا بصحة جيدة وآمنة للغاية، تلقيت رسائل من الأصدقاء للاطمئنان على حالتي، أرجوكم لا تقلقوا أنا لست فى الحجر الصحي”.

وقالت وسائل إعلام صينية، إن جاكى شان كان متواجداً فى موقع آخر مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذى انتشرت فيه العدوى.

وذكر جاكي شان، في تدوينة نشرها بحسابه على موقع “Weibo ”: “إن العلم والتكنولوجيا يلعبان دوراً محورياً في مكافحة الفيروس، وأنا على ثقة بأن الناس يشاركونني الأمل في أن يتم إيجاد العلاج قريباً، وأيا كان مخترع اللقاح، شخصاً أو منظمة، أود منحه تعبيراً عن شكري 1 مليون يوان”.