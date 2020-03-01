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فيديو.. صافيناز بملابس شفافة في الغيط وتركب الحمار

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صافيناز
صافيناز
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محمد فضل

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حمار

صافيناز

ملابس شفافة

غيط

أثارت الراقصة الشهيرة ?صافيناز?، موجة من الجدل بعد ظهورها في فيديو وسط الحقل "الغيط" والزراعات وتمضي الحمار، فيما يبدو أنها تشارك في عمل فني يتم تصويره في الأرياف.

وظهرت صافيناز بملابس مثيرة وشفافة من منطقة الصدر، وحولها مجموعة من الأشخاص والفلاحين، حيث تقوم بمداعبة الحمار، قبل أن يساعدها البعض في ركوبه.

ونشرت صافيناز الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت "صوفي راكبه حمار"، حيث انهالت عليها التعليقات الساخرة، بينما هاجمها البعض بسبب تعمدها الإثارة حسب وصفهم.

الجدير ذكره ان صافيناز كانت قد نشرت مؤخرا صوراً من زفافها على الممثل المصري مصطفى شعبان، وإكتفت بالتعليق بكتابة إسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس، ما اثار حينها جدلا كبيرا بين الجمهور، ليتبين لاحقاً أنها مشاهد من مسلسلهما "أبو البنات" الذي عرض منذ 4 سنوات.


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