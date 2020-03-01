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حسنية أغادير يُحقق فوزًا كاسحًا على النصر الليبي

الرياضة

حسينة اغادير
حسينة اغادير
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المصريون

الكونفدرالية

حسنية اغادير

النصر الليبي

حقق فريق حسنية أغادير المغربى فوزًا كبيرًا على النصر الليبى بخمسة اهداف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة ليضع قدما فى الدور نصف النهائى من  الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز أهداف حسنية أغادير، كريم البرقاوى (هاتريك) فى الدقائق 9 و15 و56، وسجل ماليك سيسى الهدفين الرابع والخامس فى الدقيقتين 76 و87.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى مدينة أغادير المغربية.

جدير بالذكر أن الفائز من المبارتين سيواجه الفائز من مواجهتى المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى، حيث تنطلق مواجهة الذهاب فى التاسعة مساء.


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