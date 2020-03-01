  • الأحد 01 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

تفاصيل القبض على ممثلة إباحية داخل فندق بالدقي

أرشيفية

وزيرة الصحة تكشف سبب سفرها إلى الصين

أرشيفية

الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

أرشيفية

ضبط أشهر متحولة جنسيًا في مصر متلبسة مع خليجي

سيرين عبدالنور

خناقة وشتائم بين سيرين عبدالنور وإحدى متابعيها

سد النهضة

عاجل.. مصر ترفض ملء سد النهضة

محمد رمضان

محمد رمضان يتحدى ويطرح أغنية جديدة والنقابة ترد

جانب من الفيديو

أول فيديو لحادث إطلاق النار في شوارع السعودية

عمالة مصرية- أرشيفية

قطر تصدم حاملي الجنسية المصرية والحاصلين على الإقامة

أرشيفية

القوات المسلحة تقدم دعمًا للمتضررين من الفيضانات بجنوب السودان

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

عرب وعالم

قوات أمريكية بسوريا
قوات أمريكية بسوريا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

واشنطن: إطلاق النار في قاعدة بفلوريدا عمل إرهابي

#

الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة

#

قصف جديد يستهدف قاعدة أمريكية بالعراق

#

إصابة العشرات في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للأمم المتحدة

العراق

أمريكا

هجوم

صاروخ

قاعدة عسكرية

أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن هجومًا صاروخيًا استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في محافظة صلاح الدين العراقية.

وقالت قناة "السومرية" العراقية إن القاعدة استهدفت بصاروخين، وإن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي أضرار جسيمة حتى الآن.

وكانت إيران شنت هجومًا صاروخيًا على قواعد عسكرية أمريكية في العراق ردًا على اغتيال قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس، وتبعها هجمات متقطعة على قواعد أمريكية في الوقت الذي طالبت فيه السلطات أمريكا بالانسحاب من أراضيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» توجيه جديد بشأن تنظيم الندوات والمحاضرات بالسعودية
» كاتبة سعودية: "ممنوع الأحضان والبوس"
» «الأزهر العالمي للفتوى» يسلم جوائز "عيد الأضحى"
» منتخب الشباب يودع كأس العرب بعد الخسارة أمام السنغال
» هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق
» أنباء عن تخفيف عقوبة «كهربا».. واللاعب يُعلق
» مانشستر يونايتد يسقط في «فخ» التعادل أمام إيفرتون
» قطر تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" وتتهم هذه الدولة
» الاتحاد الدولي يُقرر إلغاء بطولة العالم بسبب «كورونا»
» قبل الكلاسيكو.. قلق بين جماهير برشلونة بسبب «ميسي»
» نهائي الكأس.. بث مباشر لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية