» هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

01 مارس 2020 - 07:57 م

أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن هجومًا صاروخيًا استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في محافظة صلاح الدين العراقية.

وقالت قناة "السومرية" العراقية إن القاعدة استهدفت بصاروخين، وإن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي أضرار جسيمة حتى الآن.

وكانت إيران شنت هجومًا صاروخيًا على قواعد عسكرية أمريكية في العراق ردًا على اغتيال قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس، وتبعها هجمات متقطعة على قواعد أمريكية في الوقت الذي طالبت فيه السلطات أمريكا بالانسحاب من أراضيها.