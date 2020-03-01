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مانشستر يونايتد يسقط في «فخ» التعادل أمام إيفرتون

الرياضة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أمير سعد

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المصريون

إيفرتون

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع مضيفه إيفرتون في المباراة التي جمعت الجانبين، اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وظل مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر اللاعب الشاب دومينيك كالفيرت ليوين بالتسجيل لمصلحة إيفرتون مبكرا في الدقيقة الثانية، مستغلا هفوة من الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وأدرك البرتغالي برونو فيرنانديز التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، بعدما سبق له التسجيل خلال فوز يونايتد 3 - 0 على ضيفه واتفورد في المرحلة الماضية.


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