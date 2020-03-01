وزيرة الصحة: حالة مصابة بـ"كورونا" ضمن 1443 تم فحصها

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي في مطار القاهرة الدولي، أنه تم فحص جميع الحالات، وتم التأكد من سلبية نتائجها باستثناء الحالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد التي تم نقلها للعزل الصحي وتم شفاؤها قبل أيام.