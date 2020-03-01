وزيرة الصحة: حالة مصابة بـ"كورونا" ضمن 1443 تم فحصها

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن رئيس منظمة الصحة العالمية أكد أن جميع الدول معرضة للإصابة بكورونا، ولكن الأهم هو استعدادات الدولة لذلك، لافتة إلى أن مصر على أتم استعداد لمواجهة هذا الفيروس.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة فحصت نحو 1443 حالة اشتباه بفيروس كورونا الجديد، على مستوى الجمهورية.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي في مطار القاهرة الدولي، أنه تم فحص جميع الحالات، وتم التأكد من سلبية نتائجها باستثناء الحالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد التي تم نقلها للعزل الصحي وتم شفاؤها قبل أيام.
وأضافت أن الزيارة إلى الصين ستكون محملة بهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وهي عبارة عن مستلزمات طبية.