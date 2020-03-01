الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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حسن علام- متابعات

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الدولار

القاهرة

الجنية

تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ارتفاًعا ملحوظًا بقيمة 3 قروش، مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.


وارتفع سعر الدولار قرشين في القاهرة إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه


وصعد سعر الدولار 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.


وزاد سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.


وصعد سعر الدولار قرشين في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.


وزاد سعر الدولار 3 قروش في كريدي أجريكول إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.


وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.


وارتفع سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.59 جنيه، و15.69 جنيه للبيع.


وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

الذهب

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية.

وجاءت أسعار الذهب كما يلي:

عيار 18 عند 587 جنيها.

عيار 21 الأكثر شيوعًا 685 جنيها.

عيار 24 نحو 792 جنيها.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5480 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1585 دولارًا.

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