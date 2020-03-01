خناقة وشتائم بين سيرين عبدالنور وإحدى متابعيها

01 مارس 2020 - 06:28 م

تسبب فيديو نشرته إحدى المعجبات بالفنانة سيرين عبدالنور، وهي تؤدي أغنية عبر خاصية "تيك توك"، في دخول الفنانة مع متابعة أخرى لها في خناقة وشتائم انتهت بحظر كل منهما للأخرى.

ونشرت فتاة عبر حسابها على "تويتر" فيديو يظهر الفنانة سيرين عبدالنور، تؤدي أغنية عبر خاصية "تيك توك"، وعلق بالقول :"هيك بيعملو #تيك_توك لطافه".

فعلقت فتاة تدعى سارة، قائلة :" كلٌّ يغني ع ليلاه ..صراحة ما بهضمها"، لكن الفنانة سيرين لم تستطع أن تمرر تغريدة سارة دون التعليق عليها، حيث كتبت:" حبيبتي سارة شو انك مذوقة ولطيفة وفعلاً المحبة من الله !!".

فعادت سارة ونشرت برنت تظهر قيام "سيرين" بعمل حظر لها من حسابها، وعلقت قائلة ":طبعا. المحبة من الله ...يا عيب الشوم عملتلي بلوك ..نفسية زبالة"، فردت عليها الفنانة سيرين عبدالنور بشتمها هي الأخرى قائلة :" إنتي لزبالة وهلق رح اعمل بلوك".

وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبرت عن حزنها بسبب مقطع فيديو يظهر العثور على طفلة رضيعة تصرخ من البكاء، ملفوفة فى كيس أسود وملقاه فى القمامة، لكنها لم تشر إلى مكان أو بلد الواقعة المفجعة.

وعلقت سيرين عبد النور على الفيديو، الذى أعادت نشره عبر حسابها على تويتر،بتعليق: "يا عذراء مريم، الله يسامحها".

وكانت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، أحيت مؤخرا حفلاً غنائياً مع المطرب اللبناني وائل جسار، 13 فبراير الماضى داخل أحد الفنادق الكبرى بدولة عمان، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الطرب والغناء فى مختلف الدول بمناسبة عيد الحب، وقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة وخاصة الرومانسية التى قدمها خلال مشواره الغنائى.





انتي لزبالة وهلق رح اعمل بلوك https://t.co/CSeWQzsLUI — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 1, 2020