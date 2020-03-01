محمد رمضان يتحدى ويطرح أغنية جديدة والنقابة ترد

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محمد رمضان

نقابة الموسيقيين

الطيار المفصول

انت جدع

في تحدٍ واضح من الفنان محمد رمضان، لقرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء، أعلن "رمضان" عن طرحه أغنية جديدة مساء اليوم بعنوان" انت جدع".

ونشر محمد رمضان، صورة جديدة له من داخل سيارته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتب :" مساء النجاح أغنية أنت جدع النهاردة على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح ♥??? "

وكان رمضان قد طرح البرومو الأول أغنيته منذ أيام عبر حسابه بانستجرام، وكتب قائلاً:"شوب مانجو، قريبا، ثقة فى الله نجاح"، وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزء منها: "طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".

وردًا على إعلان "رمضان" قال مصدر مسؤول داخل نقابة الموسيقيين، أن النقابة ليس لها السلطة على منع محمد رمضان من طرح أغنيات جديدة على الإنترنت واليوتيوب، ولكن وظيفتها أن تمنعه من الغناء المباشر للجمهور سواء كانت حفلات جماهيرية أو أفراح.

وأضاف المصدر، أن الجهة المنوط بها مخاطبة هذه الشركات هى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة فهو الجهة الرسمية المصرح لها بالرقابة على محتوى الإنترنت.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرار مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات والغناء، وشمل القرار الفنان محمد رمضان، وذلك على خلفية أزمة مهرجان"بنت الجيران" بعد غنائه في استاد القاهرة.

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