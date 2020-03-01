أول فيديو لحادث إطلاق النار في شوارع السعودية

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السعودية

اطلاق نار

مصابين

حايل

تداول نشطاء في المملكة العربية السعودية، أول فيديو لحادث إطلاق النار في مدينة حايل شمال السعودية، حيث أفاد النشطاء أن شخصًا فتح النار من سلاح آلي على المواطنين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى لم يتم تحديد عددهم بشكل رسمي حتى الآن.

ويظهر في الفيديو الذي نشره الناشط السعودي غانم الدوسري، شخصين ملقان على الأرض والدماء تنزف منهما إثر تعرضهما لإصابات نارية، بينما يقوم أحد رجال الشرطة بطلب الإسعاف ومتابعة الموقف.

وبدا الرجلان وهما يصرخان من شدة الألم بينما اجتمع الناس حولهم.

وأفادت وسائل إعلام سعودية أن قوات الأمن، تبحث عن مطلق النار، بينما قامت النيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة.


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