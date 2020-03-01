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بالصور.. الكلاب الضالة تنهش مربيتهم البريطانية بمدينة «دهب»

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المرأة والكلاب
المرأة والكلاب
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فتحي مجدي

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تنفيذ حملة للقضاء على الكلاب الضالة بالمنيا

على الرغم من أن الكلاب من طبعها الوفاء، إلا أنها تخلت عن ذلك واكتسبت صفة الغدر، بعد مهاجمتها سيدة بريطانية كرست حياتها لرعاية الكلاب الضالة، ما أدى إلى مصرعها.

تفاصيل الواقعة شهدتها مدينة "دهب" بجنوب سيناء، حيث اشتهرت البريطانية "جانيت" (61عامًا) برعايتها واهتمام بالكلاب الضالة في المدينة.

لم تكن تعلم "جانيت"، أنها ستدفع حياتها ثمنًا لنشاطها في مجال رعاية الكلاب الضالة في المعسكر الواقع بمنطقة "وادي القمر" في طريق منطقة "البلوهول"، بعد أن تركتها جائعة لمدة ثلاثة أيام.

وفوجئت "جانيت" أثناء تقديمها الطعام للكلاب، بالهجوم عليها، والتهمت أجزاءً من جسدها خلال صراعها على الطعام القليل المقدم لها.

وهرعت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذ السيدة، لكنها كانت فارقت الحياة بعد أن التهمت الكلاب أجزاءً من جسدها.

وتحفظت الشرطة على الكلاب المفترسة، وعليها آثار دماء مربيتها،  التي كانت تهتم برعاية الكلاب الضالة على مدار سنوات طويلة.

ويتخوف المواطنون من أن تصبح الكلاب مفترسة نتيجة كثرتها وصراعها على الطعام وتواجدها في الجبال. فيما يخشى الأهالي على أطفالهم من مصير مربية الكلاب البريطانية، ما دفع العديد منهم دهب للمطالبة بنقل الكلاب الضالة من معسكرها وتسليمها إلى جمعيات الرفق بالحيوان.

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