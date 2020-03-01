  • الأحد 01 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

سيرين عبدالنور

خناقة وشتائم بين سيرين عبدالنور وإحدى متابعيها

محمد رمضان

محمد رمضان يتحدى ويطرح أغنية جديدة والنقابة ترد

سد النهضة

عاجل.. مصر ترفض ملء سد النهضة

جانب من الفيديو

أول فيديو لحادث إطلاق النار في شوارع السعودية

أرشيفية

القوات المسلحة تقدم دعمًا للمتضررين من الفيضانات بجنوب السودان

عمالة مصرية- أرشيفية

قطر تصدم حاملي الجنسية المصرية والحاصلين على الإقامة

أرشيفية

تدخل عاجل من "السيسي" بشأن "كورونا"

ريال مدريد وبرشلونة

1545جنديًا لتأمين الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

مبارك

مفاجأة.. القضاء ينظر تكريم "مبارك"

3 تكليفات رئاسية عاجلة بشأن «كورونا»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

#

بشرى سارة بشأن إحصائيات كورونا

#

إجراء عاجل للسعودية بشأن فيروس كورونا

#

الرئيس يرسل مساعدات عاجلة للصين لمواجهة «كورونا»

وزيرة الصحة

الرئيس السيسي

مدبولى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.

وأضاف أن الرئيس كلف بما يلي: 
- مواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة.
- القيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة. 
- تشديد الرقابة الصحية، وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نهائي الكأس.. بث مباشر لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي
» قطر تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" وتتهم هذه الدولة
» مفاجأة حول إصابة رمضان صبحي
» بأمر الرئيس.. وزيرة الصحة تغادر إلى الصين
» حقيقة إضراب لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي
» تفاصيل تزويد إيران الميليشيات الحوثية بالأسلحة
» شخص مفاجأة وراء سفر «الخطيب» لجنوب إفريقيا
» مقتنيات نادرة لـ"محمد فوزي" تباع في سوق الإمام الشافعي
» الكونفدرالية.. بيراميدز يقسو على زاناكو بثلاثية
» بعد القبض عليها.. مغنية سعودية تفجر مفاجأة صادمة
» "فايلر" يعلن قائمة الأهلى المسافرة لجنوب أفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:28 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية