3 تكليفات رئاسية عاجلة بشأن «كورونا»

01 مارس 2020 - 05:38 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.





وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.





وأضاف أن الرئيس كلف بما يلي:

- مواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة.

- القيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة.

- تشديد الرقابة الصحية، وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد.



