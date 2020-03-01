3 تكليفات رئاسية عاجلة بشأن «كورونا»

الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم
خناقة وشتائم بين سيرين عبدالنور وإحدى متابعيها
محمد رمضان يتحدى ويطرح أغنية جديدة والنقابة ترد
عاجل.. مصر ترفض ملء سد النهضة
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القوات المسلحة تقدم دعمًا للمتضررين من الفيضانات بجنوب السودان
قطر تصدم حاملي الجنسية المصرية والحاصلين على الإقامة
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1545جنديًا لتأمين الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة
مفاجأة.. القضاء ينظر تكريم "مبارك"
حسن علام- متابعات
عشاء
فجر
05:03
شروق
06:26
ظهر
12:12
عصر
15:30
مغرب
17:58
19:28