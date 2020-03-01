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حقيقة إضراب لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

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المصريون

الزمالك

الترجى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت حول إضراب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن خوض تدريب اليوم.

وأكد المصدر أن الفريق سيخوض تدريبه في الخامسة مساء اليوم وهو الموعد المحدد للمران.

واضاف المصدر أن الفريق يستعد بصورة طبيعية للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن رئيس النادي سيجتمع باللاعبين قبل التدريب لتحفيزهم على تخطي عقبة الترجي التونسي.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريب اليوم، كامل العدد، على ملعب النادي .

ياتي هذا قبل أن تسافر بعثة الأبيض، التى يترأسها أحمد جلال إبراهيم إلى تونس بعد غد الثلاثاء، بعدما قررت إدارة النادي سفر الفريق على متن طائرة تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق.

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