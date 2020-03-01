» مقتنيات نادرة لـ"محمد فوزي" تباع في سوق الإمام الشافعي

01 مارس 2020 - 05:27 م

نشر المنتج حسام علوان، صوراً لمسودة عقد كُتب بين فوزي وأحد الأشخاص إسمه سعيد ‏إبراهيم، بخصوص أحقية توزيع الأسطوانات الخاصة بشركة "مصر فون"، لصاحبها ?محمد فوزي?، وقد حُرر العقد على ورقة خاصة ‏بشركة إنتاج الممثلة مديحة يسري، والتي كانت متزوجة من فوزي في ذلك الوقت.

وأفاد المنتج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المقتنيات تم عرضها للبيع في سوق الإمام الشافعي.‏

كما كشف علوان عن وثيقة أخرى خاصة بفوزي، وهي عقد تأسيس مصنع الشرق للأسطوانات، بينه وبين شركة "فيليبسط ‏الهولندية.‏

وأثار منشور "علوان" حالة غضب وصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن كيفية وصول هذه المقتنيات إلى هذا السوق الشعبي.