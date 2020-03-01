  • الأحد 01 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الدولار يرتفع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

سيرين عبدالنور

خناقة وشتائم بين سيرين عبدالنور وإحدى متابعيها

محمد رمضان

محمد رمضان يتحدى ويطرح أغنية جديدة والنقابة ترد

سد النهضة

عاجل.. مصر ترفض ملء سد النهضة

جانب من الفيديو

أول فيديو لحادث إطلاق النار في شوارع السعودية

أرشيفية

القوات المسلحة تقدم دعمًا للمتضررين من الفيضانات بجنوب السودان

عمالة مصرية- أرشيفية

قطر تصدم حاملي الجنسية المصرية والحاصلين على الإقامة

أرشيفية

تدخل عاجل من "السيسي" بشأن "كورونا"

ريال مدريد وبرشلونة

1545جنديًا لتأمين الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

مبارك

مفاجأة.. القضاء ينظر تكريم "مبارك"

شاهد..

مقتنيات نادرة لـ"محمد فوزي" تباع في سوق الإمام الشافعي

الصفحة الأخيرة

محمد فوزي
محمد فوزي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الجنيه هو الحصان الأسود بين العملات الأجنبية في 2019

#

حفيد الشيخ الشعراوي يرد على تطاول أسما شريف منير

#

كلوب يفجر مفاجأة مفرحة عن "صلاح"

سوق شعبي

محمد فوزي

مقتنيات

نادرة

نشر المنتج  حسام علوان، صوراً لمسودة عقد كُتب بين فوزي وأحد الأشخاص إسمه سعيد ‏إبراهيم، بخصوص أحقية توزيع الأسطوانات الخاصة بشركة "مصر فون"، لصاحبها ?محمد فوزي?، وقد حُرر العقد على ورقة خاصة ‏بشركة إنتاج الممثلة مديحة يسري، والتي كانت متزوجة من فوزي في ذلك الوقت.

وأفاد المنتج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المقتنيات تم عرضها للبيع في سوق الإمام الشافعي.‏

كما كشف علوان عن وثيقة أخرى خاصة بفوزي، وهي عقد تأسيس مصنع الشرق للأسطوانات، بينه وبين شركة "فيليبسط ‏الهولندية.‏

وأثار منشور "علوان" حالة غضب وصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن كيفية وصول هذه المقتنيات إلى هذا السوق الشعبي.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نهائي الكأس.. بث مباشر لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي
» قطر تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" وتتهم هذه الدولة
» مفاجأة حول إصابة رمضان صبحي
» بأمر الرئيس.. وزيرة الصحة تغادر إلى الصين
» حقيقة إضراب لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي
» تفاصيل تزويد إيران الميليشيات الحوثية بالأسلحة
» شخص مفاجأة وراء سفر «الخطيب» لجنوب إفريقيا
» مقتنيات نادرة لـ"محمد فوزي" تباع في سوق الإمام الشافعي
» الكونفدرالية.. بيراميدز يقسو على زاناكو بثلاثية
» بعد القبض عليها.. مغنية سعودية تفجر مفاجأة صادمة
» "فايلر" يعلن قائمة الأهلى المسافرة لجنوب أفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:28 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية