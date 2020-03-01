» شخص مفاجأة وراء سفر «الخطيب» لجنوب إفريقيا

01 مارس 2020 - 05:25 م

تقرر أن يترأس الأسطورة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة الفريق المتجهة إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد؛ لمواجهة صن داونز في إياب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال المحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.

وقام الخطيب بإجراء اتصال هاتفي بالطبيب المعالج له؛ من أجل استشارته بشأن السفر إلى جنوب إفريقيا؛ في ظل استمرار معاناة رئيس الأهلي من بعض آلام الظهر، ونظرًا لطول رحلة السفر إلى جوهانسبرج التي تستغرق 8 ساعات تقريبًا، بالإضافة إلى الوقت الذي يحتاجه للانتقال بعدها من العاصمة جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تقام بها المباراة، نصح الطبيب المعالج رئيس الأهلي بارتداء الحزام الطبي طوال فترة الرحلة؛ لتقليل آلام الظهر.