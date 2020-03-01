» بعثة برشلونة تصل مدريد لخوض «الكلاسيكو»

01 مارس 2020 - 04:55 م

وصلت بعثة فريق برشلونة الإسبانى إلى العاصمة الإسبانية «مدريد»، منذ قليل، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدورى الإسبانى «الليجا».

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد كلاسيكو الأرض بالتشكيل التالى..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندى، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، دانى كارفخال

خط الوسط: تونى كروس، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردى، إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما، وفينيسوس جونيور.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردى ألبا، كليمنت لينجليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو

خط الوسط: فرينكى دى يونج، سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ليونيل ميسى، برايثوايت.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف برصيد 53 نقطة.