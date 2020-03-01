القبض على مدرسة لغة إنجليزية مارست الجنس مع طالب

01 مارس 2020 - 04:45 م

ألقت الشرطة في ولاية "ألاباما" الأمريكية على معلمة مارست الجنس مع طالب أقل من السن القانونية المسموح به.

واتُهمت كاثرين لين كوفي - معلمة لغة إنجليزية - بمدرسة مقاطعة "ماديسون" الابتدائية (MCES )، والبالغة من العمر 22 عامًا بممارسة الجنس مع طالب دون سن 19.

وقال مكتب شريف المقاطعة، إن الجريمة وقعت بين أغسطس وديسمبر 2019. وأضافت أن رجال الشرطة علموا بالعلاقة بين المعلمة والطالب في 24 فبراير.

وأوقفت الشرطة "كوفي"، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالضحية المزعومة، وهو طالب بالمرحلة الثانوية.

وقالت "كوفي" إنها حصلت مؤخرًا على شهادة في التعليم الابتدائي والتعاوني من كلية بيرمنجهام الجنوبية.

وأضافت في سيرتها الذاتية المنشورة على موقع المدرسة: "أستمتع بأي شيء في الهواء الطلق ، وأعمل وأقضي الوقت مع العائلة والأصدقاء". وتابعت: "أنا متحمسة للغاية للانضمام إلى فريق MCES ".

وقال شريف كيفن تيرنر لوسائل الإعلام المحلية: "بمجرد تلقي وكالتنا لهذه الادعاءات الجنائية ، تم إنشاء تقرير حالة ، وتم إجراء تحقيق على الفور."

ثم أصدرت مدارس مقاطعة ماديسون بيانًا قائلًا: "الفرد المعني هو موظف في نظام مدرستنا وقد وضعت في إجازة إدارية.

"نحن نتعاون مع قسم مقاطعة شريف في ماديسون وحيث أن هذا التحقيق نشط ، يجب توجيه جميع الأسئلة الأخرى نحو إدارة مقاطعة ماديسون شريف."

إذا أدين ، فقد يواجه كوفي ما يصل إلى 30 عامًا خلف القضبان وعمره في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.

هذا هو أحدث الادعاءات المتعلقة بالجنس التي يتم توجيهها ضد المدرس.