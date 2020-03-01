وفاة 2 وإصابة 4.. عيد ميلاد فنانة شهيرة يتحول لمجزرة (فيديو)

01 مارس 2020 - 04:38 م

في واقعة صادمة تحول الاحتفال والسعادة بعيد ميلاد فنانة روسية شهيرة تدعى كاتي ديدينكو، إلى مأساة بعدما توفى زوجها وأحد الضيوف أثناء الاحتفال بينما أصيب 4 آخرين.

وبسبب تصرف خاطئ لزوجها، أثناء الاحتفال الذي في مجمع الحمامات في جنوب موسكو، قرر الضيوف تتويج احتفالهم بالسباحة في المسبح، وأثناء وجودهم داخل حمام السباحة، قرر زوج ديدينكو إضافة الثلج الجاف، ما أدى إلى زيادة حادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون بحس ما يظهره الفيديو.

ونتيجة لذلك، تعرض المدعوون إلى عمليات اختناق وحروق؛ ما أدى إلى موت اثنين من ضيوف الحفل، وتم نقل 4 أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بحروق كيميائية شديدة.





